Лубинец назвал количество украинцев, выехавших за границу из-за войны

Одним из самых ощутимых последствий войны для Украины стало массовое вынужденное переселение граждан. Число украинцев, выехавших за границу, исчисляется миллионами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа в интервью программе Axios Show .

"20 июня - Всемирный день беженцев. Для Украины он имеет особое значение, ведь вынужденное перемещение стало реальностью для миллионов наших граждан", - отметил он.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, из-за вооруженной агрессии России более 5,7 млн украинцев были вынуждены уехать за границу.

Лубинец подчеркнул, что за этой цифрой стоят не только статистические данные, но и личные истории миллионов людей, чью жизнь война разделила на "до" и "после".

"Это тысячи километров между самыми близкими людьми, ежедневные телефонные звонки с вопросом "Как вы?" и колоссальная сила жить дальше, сохраняя Украину в сердце", - подчеркнул омбудсмен.

Он также выразил благодарность государствам, общинам и гражданам разных стран, которые предоставили убежище украинцам после начала полномасштабного вторжения.

"И мы точно знаем: мы вернемся. Восстановим. Обнимем своих. Потому что где бы мы ни были - наш дом всегда там, где Украина", - подытожил Лубинец.