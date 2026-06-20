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Лубинец назвал количество украинцев, выехавших за границу из-за войны

10:15 20.06.2026 Сб
2 мин
Какие данные озвучил омбудсмен?
aimg Мария Науменко
Лубинец назвал количество украинцев, выехавших за границу из-за войны Фото: украинцы, выехавшие за границу из-за войны (Getty Images)
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Одним из самых ощутимых последствий войны для Украины стало массовое вынужденное переселение граждан. Число украинцев, выехавших за границу, исчисляется миллионами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа в интервью программе Axios Show.

"20 июня - Всемирный день беженцев. Для Украины он имеет особое значение, ведь вынужденное перемещение стало реальностью для миллионов наших граждан", - отметил он.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, из-за вооруженной агрессии России более 5,7 млн украинцев были вынуждены уехать за границу.

Лубинец подчеркнул, что за этой цифрой стоят не только статистические данные, но и личные истории миллионов людей, чью жизнь война разделила на "до" и "после".

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"Это тысячи километров между самыми близкими людьми, ежедневные телефонные звонки с вопросом "Как вы?" и колоссальная сила жить дальше, сохраняя Украину в сердце", - подчеркнул омбудсмен.

Он также выразил благодарность государствам, общинам и гражданам разных стран, которые предоставили убежище украинцам после начала полномасштабного вторжения.

"И мы точно знаем: мы вернемся. Восстановим. Обнимем своих. Потому что где бы мы ни были - наш дом всегда там, где Украина", - подытожил Лубинец.

Напомним, в июне Совет ЕС поддержал продление режима временной защиты для граждан Украины до 4 марта 2027 года. Механизм действует с марта 2022 года и позволяет украинцам легально проживать, работать, учиться и получать социальную помощь в странах Евросоюза.

Стоит отметить, что, по данным Еврокомиссии, в январе 2025 года число получателей временной защиты в ЕС составляло около 4,3 млн человек.

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