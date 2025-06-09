ЄС планує продовжити тимчасовий захист для українців до 2027 року: коли ухвалять рішення

Рада Європейського Союзу 13 червня планує узгодити політичне рішення щодо продовження режиму тимчасового захисту для громадян України до березня 2027 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на анонс порядку денного засідання Ради ЄС із юстиції та внутрішніх справ 13 червня

Також міністри ЄС обговорять варіанти переходу від статусу тимчасового захисту до іншого.

Як повідомляється, засідання Ради ЄС має на меті досягнення політичного рішення щодо продовження статусу тимчасового захисту для українців до березня 2027 року. Остаточне рішення очікується в найближчі тижні.

Тимчасовий захист українців у ЄС

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що Європейська комісія внесла пропозицію щодо продовження дії правової бази, відомої як "Директива про тимчасовий захист для українських біженців", до 4 березня 2027 року.

Дана директива, вперше набута чинності у березні 2022 року. Саме тоді вона дозволила переміщеним українцям залишатися в державах-членах ЄС без проходження офіційної процедури надання притулку.

Раніше про дану ініціативу розповідав посол України в ЄС Всеволод Ченцов.

Варто зазначити, що, за даними Єврокомісії, у січні 2025 року кількість одержувачів тимчасового захисту в ЄС становила близько 4,3 млн осіб.

Однак передбачалося, що кількість має знизиться до 4,1 млн до кінця 2025 року і до 3,8 млн до кінця 2026 року.

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