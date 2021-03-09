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В Лозовой восстановили дневное водоснабжение

Новина українською → Харьковская область, Вторник 09 марта 2021 21:40
В Лозовой восстановили дневное водоснабжение Фото: кран (kyivcity.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

В городе Лозовая Харьковской области после аварии на водопроводе восстановили дневное водоснабжение. Однако воду будут отключать ночью для проведения санации аварийного участка водопровода.

Об этом сообщает пресс-служба Лозовской городской территориальной общины.

По словам директора ГП "Лозоваводосервіс" Владимира Кириченко, кроме Лозовой, воду ночью будут выключать также в части Панютино и Домахе. Он также добавил, что на следующей неделе запланирована санация аварийного участка водопровода под железной дорогой КП "Харьковводоканал", на балансе которого находится водопровод.

Также отмечается, что с 10 марта все образовательные учреждения возвращаются к работе в штатном режиме.

Напомним, с 26 февраля в Лозовой сложилась критическая ситуация из-за аварии на водопроводе. Городу не могли обеспечить даже почасовую подачу воды. Ее подвозили в течение дня по отдельному графику.

Также РБК-Украина писало, что в Донецкой области на Втором Донецком водопроводе произошла авария. Из-за нее могли сократить водоснабжение в 7 населенных пунктов.

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