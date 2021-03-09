В Лозовой восстановили дневное водоснабжение
В городе Лозовая Харьковской области после аварии на водопроводе восстановили дневное водоснабжение. Однако воду будут отключать ночью для проведения санации аварийного участка водопровода.
По словам директора ГП "Лозоваводосервіс" Владимира Кириченко, кроме Лозовой, воду ночью будут выключать также в части Панютино и Домахе. Он также добавил, что на следующей неделе запланирована санация аварийного участка водопровода под железной дорогой КП "Харьковводоканал", на балансе которого находится водопровод.
Также отмечается, что с 10 марта все образовательные учреждения возвращаются к работе в штатном режиме.
Напомним, с 26 февраля в Лозовой сложилась критическая ситуация из-за аварии на водопроводе. Городу не могли обеспечить даже почасовую подачу воды. Ее подвозили в течение дня по отдельному графику.
Также РБК-Украина писало, что в Донецкой области на Втором Донецком водопроводе произошла авария. Из-за нее могли сократить водоснабжение в 7 населенных пунктов.