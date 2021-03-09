У Лозовій відновили денне водопостачання

У місті Лозова Харківської області після аварії на водогоні відновили денне водопостачання. Однак воду продовжуватимуть вимикати вночі для проведення санації аварійної ділянки водопроводу.

За словами директора ДП "Лозоваводосервіс" Володимира Кириченко, окрім Лозової, воду вночі вимикатимуть також у частині Панютиного і Домасі. Він також додав, що наступного тижня запланована санація аварійної ділянки водопроводу під залізницею КП "Харківводоканал", на балансі якого перебуває водопровід.

Також зазначається, що з 10 березня всі освітні установи повертаються до роботи в штатному режимі.