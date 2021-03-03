В Донецкой области из-за аварии без воды могут остаться почти 300 тысяч человек

Сегодня в Донецкой области на Втором Донецком водопроводе произошла авария. Из-за этого может быть сокращено водоснабжение в 7 населенных пунктов.

Как сообщается, авария произошла на магистральном водоводе диаметром 1400 мм Второго Донецкого водопровода вблизи города Краматорск. Предварительно выявлено 3 порывы. Ремонтно-восстановительные работы там продолжаются с 5 часов утра.

"Возможно сокращение водоснабжения г. Константиновка (частично), г. Дружковка (частично), г. Краматорск, г. Славянск, с. Петровка, пгт Щербиновка (частично) и пгт Новгородское (всего - 288 093 лица). Потребители были заранее предупреждены", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что сейчас вода до населенных пунктов поступает самотеком. На теплоснабжение населения данное событие не влияет.