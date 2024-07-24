У Лозовій зросла кількість загиблих внаслідок удару РФ

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару росіян по місту Лозова Харківської області зросла до трьох осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Харківської обласної прокуратури.

Таким чином кількість загиблих внаслідок ракетного удару зросла до трьох. Ще чотири людини травмовані.

"На жаль, двох людей, чиї пошуки тривали на території заводу у Лозовій, знайшли мертвими", - повідомили у прокуратурі.

Удар по Лозовій

Нагадаємо, сьогодні вдень, 24 липня, російські війська завдали ракетного удару по місту Лозова у Харківській області. Ціллю ворога став інфраструктурний об'єкт.

Раніше повідомлялося про одного загиблого та четверо постраждалих.

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