Иллюстративное фото: в Лозовой возросло количество погибших в результате удара РФ (Getty Images)

Количество погибших в результате ракетного удара россиян по городу Лозовая Харьковской области возросло до трех человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Харьковской областной прокуратуры.