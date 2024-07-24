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В Лозовой возросло количество погибших в результате удара РФ

Лозовая, Харьковская область, Среда 24 июля 2024 19:16
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В Лозовой возросло количество погибших в результате удара РФ Иллюстративное фото: в Лозовой возросло количество погибших в результате удара РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Количество погибших в результате ракетного удара россиян по городу Лозовая Харьковской области возросло до трех человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Харьковской областной прокуратуры.

"К сожалению, двух людей, чьи поиски продолжались на территории завода в Лозовой, нашли мертвыми", - сообщили в прокуратуре.

Таким образом количество погибших в результате ракетного удара возросло до трех. Еще четыре человека травмированы.

Удар по Лозовой

Напомним, сегодня днем, 24 июля, российские войска нанесли ракетный удар по городу Лозовая в Харьковской области. Целью врага стал инфраструктурный объект.

Ранее сообщалось об одном погибшем и четверых пострадавших.

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