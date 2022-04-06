Лозовая подверглась ракетным обстрелам РФ: предварительно обошлось без жертв

Мэр Лозовой Сергей Зеленский заявил об очередном ракетном обстреле города российскими оккупантами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на
Войска РФ в очередной раз обстреляли Лозовую. По предварительным данным городских властей, травмированных и погибших нет.
"Вечер тихим не удался. Лозовская община подверглась ракетным обстрелам. Слава Богу, что обошлось без человеческих жертв", – заявил в обращении городской голова.
Лозовая периодически попадает под обстрелы русских оккупантов. Вице-премьер-министр Ирина Верещук призвала жителей города эвакуироваться из-за угрозы эскалации военных действий на Изюмском направлении.
К слову, в Балаклее в результате обстрелов российских оккупантов погибли три человека.
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