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Лозова зазнала ракетного обстрілу РФ: попередньо обійшлося без жертв

Фото: Після одного з попередніх обстрілів Лозової (lozovarada.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Міський голова Лозової Сергій Зеленський заявив про черговий ракетний обстріл міста російськими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків".

Війська РФ укотре обстріляли Лозову. За попередніми даними міської влади, травмованих і загиблих немає.

"Вечір тихим не вдався. Лозівська громада зазнала ракетних обстрілів. Слава Богу, що обійшлося без людських жертв", – заявив у зверненні міський голова.

Лозова періодично потрапляє під обстріли російських окупантів. Віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук закликала мешканців міста евакуюватися через загрозу ескалації воєнних дій на Ізюмському напрямку.

До слова, у Балаклії внаслідок обстрілів російських окупантів загинуло троє людей.

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