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Лозовая подверглась ракетным обстрелам РФ: предварительно обошлось без жертв

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Харьковская область, Среда 06 апреля 2022 23:00
Лозовая подверглась ракетным обстрелам РФ: предварительно обошлось без жертв Фото: После одного из предыдущих обстрелов Лозовой (lozovarada.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Мэр Лозовой Сергей Зеленский заявил об очередном ракетном обстреле города российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на

Войска РФ в очередной раз обстреляли Лозовую. По предварительным данным городских властей, травмированных и погибших нет.

"Вечер тихим не удался. Лозовская община подверглась ракетным обстрелам. Слава Богу, что обошлось без человеческих жертв", – заявил в обращении городской голова.

Лозовая периодически попадает под обстрелы русских оккупантов. Вице-премьер-министр Ирина Верещук призвала жителей города эвакуироваться из-за угрозы эскалации военных действий на Изюмском направлении.

К слову, в Балаклее в результате обстрелов российских оккупантов погибли три человека.

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