Лозова зазнала ракетного обстрілу РФ: попередньо обійшлося без жертв
Міський голова Лозової Сергій Зеленський заявив про черговий ракетний обстріл міста російськими окупантами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків".
Війська РФ укотре обстріляли Лозову. За попередніми даними міської влади, травмованих і загиблих немає.
"Вечір тихим не вдався. Лозівська громада зазнала ракетних обстрілів. Слава Богу, що обійшлося без людських жертв", – заявив у зверненні міський голова.
Лозова періодично потрапляє під обстріли російських окупантів. Віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук закликала мешканців міста евакуюватися через загрозу ескалації воєнних дій на Ізюмському напрямку.
До слова, у Балаклії внаслідок обстрілів російських окупантів загинуло троє людей.
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