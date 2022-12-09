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Ложкін: на спеціальній панелі Kyiv Jewish Forum експерти обговорять майбутнє двопартійної підтримки США для України

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П'ятниця 09 грудня 2022 15:55
Ложкін: на спеціальній панелі Kyiv Jewish Forum експерти обговорять майбутнє двопартійної підтримки США для України Фото: Борис Ложкін (Kyiv Jewish Forum)
Автор: Артем Горовенко

13 грудня пройде спеціальна панель Kyiv Jewish Forum, організована Єврейською конфедерацією України за підтримки видання Tablet. Мета - познайомити аудиторію з найбільш актуальними темами дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Єврейської конфедерації України та віце-президента Всесвітнього єврейського конгресу Бориса Ложкіна у Facebook.

В обговоренні візьмуть участь історик Ніл Фергюсон та військовий аналітик Майкл Кофман.

"Спікери обговорять майбутнє двопартійної підтримки України Сполученими Штатами, а також ситуацію на полі бою цієї зими", - написав Ложкін.

Крім того, під час заходу із заявою також виступатимуть представники двопартійної групи національних законодавців США.

Панель відбудеться у вівторок о 19:00 за київським часом. Зареєструватись для участі у заході можна на сторінці форуму.

Нагадаємо, торішній Kyiv Jewish Forum проходив 15-16 грудня у форматі онлайн-конференції. За заходом, організованим Єврейською конфедерацією України, стежили понад 300 тисяч глядачів.

Тоді приводом для форуму стало 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між державою Ізраїль та Україною.

У форумі взяли участь президенти України та Ізраїлю Володимир Зеленський та Іцхак Герцог, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, представники Конгресу США, ООН, Єврокомісії, парламентів та урядів багатьох країн світу, а також науковці та бізнесмени.

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Борис Ложкин
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