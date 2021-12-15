Ложкин открыл третий Kyiv Jewish Forum

В режиме онлайн-конференции начал работу уже третий Kyiv Jewish Forum основан по инициативе президента Еврейской конфедерации Украины, вице-президента Всемирного Еврейского Конгресса Бориса Ложкина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу форума.

"Заглавным поводом для нынешнего форума стало 30-летие установления дипломатических отношений между Государством Израиль и Украиной, которое будет отмечаться через несколько дней", - сказал Ложкин, открывая форум.

Президент ЕКУ отметил, что связи между украинцами и евреями гораздо теснее и выходят далеко за пределы 30-летнего отрезка.

Он напомнил, что свой первый официальный зарубежный визит в 2021 году президент Израиля Ицхак Герцог совершил именно в Украину, а 30 лет назад, когда два государства установили дипломатические отношения, пост президента Израиля занимал его отец Хаим Герцог.

"Хотя де-юре современные дипломатические отношения между Украиной и Израилем были установлены 26 декабря 1991 года, де-факто это произошло еще 11 мая 1949 года. Тогда Украина, как одна из основателей Организации Объединенных Наций, голосовала за признание Государства Израиль", - напомнил Борис Ложкин.

В числе тем, которые планируют обсудить участники KJF, - рост антисемитизма в мире и противостояние ему; опыт Израиля как стартап-нации №1 в мире и что именно из успешных израильских наработок стоит перенять другим странам; борьба с коронавирусом в мировом масштабе и на национальных уровнях; развитие еврейского образования и другие.

В третьем KJF участвуют президент Украины Владимир Зеленский, президент Государства Израиль Ицхак Герцог, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, представители Еврокомиссии, ООН, Сената и Палаты представителей США, представители парламентов и правительств Украины, Израиля, Великобритании, Канады, Италии и других стран мира, ученые и бизнесмены. Партнерами KJF-2021 выступили Combat Antisemitism Movement, Center for Jewish Impact и Евро-Азиатский Еврейский Конгресс.

Партнерами KJF-2021 выступили Combat Antisemitism Movement, Center for Jewish Impact и Евро-Азиатский Еврейский Конгресс.

На приглашение Бориса Ложкина, в первом KJF в Киеве в 2019 году собралось около 500 участников из Украины, Израиля, США и стран ЕС. В 2020 году второй KJF был организован в партнерстве с изданием The Jerusalem Post.

Его онлайн-аудитория составила уже 83 000 зрителей.