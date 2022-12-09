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Ложкин: на специальной панели Kyiv Jewish Forum обсудят будущее двухпартийной поддержки США для Украины

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Пятница 09 декабря 2022 15:55
Ложкин: на специальной панели Kyiv Jewish Forum обсудят будущее двухпартийной поддержки США для Украины Фото: Борис Ложкин (Kyiv Jewish Forum)
Автор: Артем Горовенко

13 декабря пройдет специальная панель Kyiv Jewish Forum, организованная Еврейской конфедерацией Украины при поддержке издания Tablet. Цель - познакомить аудиторию с наиболее актуальными темами дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Еврейской конфедерации Украины и вице-президента Всемирного еврейского конгресса Бориса Ложкина в Facebook.

В обсуждении примут участие историк Нил Фергюсон и военный аналитик Майкл Кофман.

"Спикеры обсудят будущее двухпартийной поддержки Украины Соединенными Штатами, а также ситуацию на поле боя этой зимой", - написал Ложкин.

Кроме того, во время мероприятия с заявлением также выступят представители двухпартийной группы национальных законодателей США.

Панель состоится во вторник в 19:00 по Киеву. Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно на странице форума.

Напомним, прошлогодний Kyiv Jewish Forum проходил 15-16 декабря в формате онлайн-конференции. За мероприятием, организованным Еврейской конфедерацией Украины, следили более 300 тысяч зрителей.

Тогда поводом для форума стало 30-летие установления дипломатических отношений между Израилем и Украиной.

В форуме приняли участие президенты Украины и Израиля Владимир Зеленский и Ицхак Герцог, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, представители Конгресса США, ООН, Еврокомиссии, парламентов и правительств многих стран мира, ученые и бизнесмены.

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Борис Ложкин
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