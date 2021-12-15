Ложкін відкрив третій Kyiv Jewish Forum

В режимі онлайн-конференції розпочав роботу вже третій Kyiv Jewish Forum , заснований з ініціативи президента Єврейської конфедерації України, віце-президента Всесвітнього Єврейського Конгресу Бориса Ложкіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу форуму.

"Приводом для цьогорічного форуму стало 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між Державою Ізраїль та Україною, яке відзначатиметься за кілька днів", - сказав Ложкін, відкриваючи форум.

Президент ЄКУ зазначив, що зв'язки між українцями та євреями набагато тісніші й виходять далеко за межі 30-річного відрізка.

Він нагадав, що свій перший офіційний закордонний візит у 2021 році президент Ізраїлю Іцхак Герцог здійснив саме в Україну, а 30 років тому, коли дві держави встановили дипломатичні відносини, пост президента Ізраїлю обіймав його батько Хаїм Герцог.

"Хоча де-юре сучасні дипломатичні відносини між Україною та Ізраїлем було встановлено 26 грудня 1991 року, де-факто це сталося ще 11 травня 1949 року. Тоді Україна як одна із засновниць Організації Об'єднаних Націй голосувала за визнання Держави Ізраїль", - нагадав Ложкін.

Серед тем, що планують обговорити учасники KJF, - зростання антисемітизму у світі та протистояння йому; досвід Ізраїлю як стартап-нації №1 у світі і що саме із успішних ізраїльських напрацювань варто запозичити іншим країнам; боротьба з коронавірусом у світовому масштабі та на національних рівнях; розвиток єврейської освіти та інші.

У третьому KJF беруть участь президент України Володимир Зеленський, президент Держави Ізраїль Іцхак Герцог, прем'єрміністр України Денис Шмигаль, представники Єврокомісії, ООН, Сенату та Палати представників США, представники парламентів та урядів України, Ізраїлю, Великобританії, Канади, Італії та інших країн світу, вчені та бізнесмени.

Партнерами KJF-2021 виступили Combat Antisemitism Movement, Center for Jewish Impact та Євро-Азіатський Єврейський Конгрес.

На запрошення Бориса Ложкіна, у першому KJF у Києві у 2019 році зібралося близько 500 учасників з України, Ізраїлю, США та країн ЄС. У 2020 році другий KJF був організований у партнерстві з виданням The Jerusalem Post.

Його онлайн-аудиторія склала вже 83 000 глядачів.