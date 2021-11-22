Ложкин анонсировал третий Kyiv Jewish Forum, приуроченный к 30-летию отношений между Израилем и Украиной

Очередной Kyiv Jewish Forum, уже третий по перечню, пройдет 15-16 декабря и будет приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между Израилем и Украиной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook президента Еврейской конфедерации Украины, вице-президента Всемирного Еврейского Конгресса Бориса Ложкина.

"Как и в прошлом году, третий KJF пройдет в онлайн-режиме. Спикеры и гости форума обсудят ключевые вопросы, стоящие сегодня перед евреями и всем миром", - пишет Ложкин.

Партнерами ЕКУ в проведении форума выступили Центр еврейского влияния (Center for Jewish Impact) и Движение по борьбе с антисемитизмом (Combat Antisemitism Movement).

Президент ЕКУ также напомнил историю первых двух форумов. В 2019 году участниками Kyiv Jewish Forum стали более 500 представителей еврейских организаций и правительств со всего мира.

В 2020 году онлайн-аудитория второго KJF составила уже 83 тыс. человек. В работе форума приняли участие три президента, премьер-министр Израиля, представители Госдепартамента США, Палаты Лордов Великобритании, Еврокомиссии, а также члены правительств и парламентов из многих стран мира.

Регистрация для участия в Kyiv Jewish Forum уже открыта по ссылке: https://kyivjewishforum.com

"Присоединяйтесь. Будет интересно", - пообещал Ложкин.