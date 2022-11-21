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Ловіть привіти, окупанти. "Укроборонпром" анонсував появу нових 152 мм снарядів на фронті

Фото: "Укроборонпром" анонсував появу нових 152 мм снарядів на фронті (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Скоро українські військові по всій лінії фронту отримають нові снаряди калібру 152 мм.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укроборонпром".

"Ось вони, 152 мм нашої, української люті. Вже незабаром по всій лінії фронту. Ловіть привіти, окупанти! Привітів буде багато", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що "Укроборонпром" налагодив виробництво снарядів різного калібру, наразі вирішується питання нарощення об'ємів. При цьому партнери України допомагають нашим військовим поставками калібру 155 мм.

Окрім того, Україна планує виробляти важке озброєння та військову техніку з шістьма країнами НАТО.

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УкроборонпромВійна Росії проти України