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Ловите приветы, оккупанты. "Укроборонпром" анонсировал появление новых 152 мм снарядов на фронте

Фото: "Укроборонпром" анонсировал появление новых 152 мм снарядов на фронте (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В скором времени украинские военные по всей линии фронта получат новые снаряды калибра 152 мм.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укроборонпром".

"Вот они, 152 мм нашей, украинской ярости. Уже вскоре по всей линии фронта. Ловите приветы, оккупанты! Приветов будет много", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников сообщал, что "Укроборонпром" наладил производство снарядов разного калибра, сейчас решается вопрос наращивания объемов. При этом партнеры Украины помогают нашим военным поставками калибра 155 мм.

Кроме того, Украина планирует производить тяжелое вооружение и военную технику с шестью странами НАТО.

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