Ловіть привіти, окупанти. "Укроборонпром" анонсував появу нових 152 мм снарядів на фронті

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Укроборонпром ".

"Ось вони, 152 мм нашої, української люті. Вже незабаром по всій лінії фронту. Ловіть привіти, окупанти! Привітів буде багато", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що "Укроборонпром" налагодив виробництво снарядів різного калібру, наразі вирішується питання нарощення об'ємів. При цьому партнери України допомагають нашим військовим поставками калібру 155 мм.

Окрім того, Україна планує виробляти важке озброєння та військову техніку з шістьма країнами НАТО.

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