Ловите приветы, оккупанты. "Укроборонпром" анонсировал появление новых 152 мм снарядов на фронте

В скором времени украинские военные по всей линии фронта получат новые снаряды калибра 152 мм.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укроборонпром".

"Вот они, 152 мм нашей, украинской ярости. Уже вскоре по всей линии фронта. Ловите приветы, оккупанты! Приветов будет много", - сказано в сообщении.