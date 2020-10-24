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Лоукостер Ryanair запускает рейсы из Херсона в Польшу

Автор: Игорь Литвиненко

Ирландский лоукостер Ryanair запускает рейсы из Херсона в Польшу по двум направлениям. Рейсы планируются на март 2021 года.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

По словам директора аэропорта Херсон Виталия Кучерука, планируется запуск рейсов в Краков и Катовице. Билеты на рейсы уже можно забронировать.

Рейсы в Краков будут осуществляться с 30 марта дважды в неделю - по вторникам и субботам.

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В Катовице из Херсона можно будет улететь начиная с 28 марта. Перелеты по этому маршруту планируются по средам и воскресеньям.

Ранее РБК-Украина писало, что Ryanair сокращает на 40% мощности перевозки в сравнении с прошлым годом. Среди сокращенных 10 рейсов из Украины.

Также сообщалось, что венгерская лоукост авиакомпания Wizz Air отменила 24 рейса из Украины на ноябрь. Возобновление этих рейсов перенесли на начало декабря.

Кроме этого с 19 октября заработал новый терминал аэропорта в Запорожье. Терминал начал работать по внутренним рейсам. По международным рейсам начнется работа в ближайшее время.

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