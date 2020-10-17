В Запорожье с понедельника заработает новый терминал аэропорта

Фото: новый терминал аэропорта Запорожья (zp-inform.com.ua)

Новый терминал аэропорта Запорожья начнет принимать рейсы и пассажиров с 19 октября. Городские власти получили сертификат для работы терминала.

Об этом сообщил мэр Запорожья Владимир Буряк.

По его словам, с понедельника терминал начнет работать по внутренним рейсам, а по международным - через несколько дней.

Строительство терминала аэропорта Запорожья было завершено еще весной, но с тех пор новое здание до сих пор не принимало рейсы, а все процессы производились из двух прежних терминалов - одного для международных рейсов и одного - для внутренних.

Пропускная способность нового терминала площадью более 12 тысяч квадратных метров составит 400 пассажиров в час с резервом для роста данного показателя.

Напомним, вчера стало известно, что лоукостер Ryanair отменяет 10 рейсов из Украины, еще 36 откладывает до конца марта 2021 года. Зимой же из Украины в Европу будут летать рейсы по 15 направлениях.

Также сообщалось, что венгерская лоукост авиакомпания Wizz Air отменила 24 рейса из Украины на ноябрь. Возобновление этих рейсов перенесли на начало декабря.