Лоукостер Wizz Air отменил более 20 рейсов из Украины на ноябрь
Украина, Четверг 15 октября 2020 13:32
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Фото: самолет Wizz Air (flickr.com/WizzAir)
Венгерская лоукост авиакомпания Wizz Air отменила 24 рейса из Украины на ноябрь. Возобновление этих рейсов перенесли на начало декабря.
Об этом сообщает Lowcostavia.
В частности, были отменены следующие рейсы:
из Киева:
- Киев - Зальцбург отменено до 19 декабря;
- Киев - Таллинн отменено до 4 декабря;
- Киев - Ларнака отменено до 6 декабря;
- Киев - Рига отменено до 5 декабря;
- Киев - Катовице отменено до 6 декабря;
- Киев - Лиссабон отменено до 4 декабря;
- Киев - Братислава отменено до 6 декабря;
- Киев - Будапешт отменено до 10 ноября.
Из Львова:
- Львов - Вильнюс отменено до 4 декабря;
- Львов - Лиссабон отменено до 6 декабря;
- Львов - Таллинн отменено до 5 декабря;
- Львов - Братислава отменено до 5 декабря.
Из Харькова:
- Харьков - Милан отменено до 19 декабря;
- Харьков - Вена отменено до 4 декабря;
- Харьков - Берлин отменено до 4 декабря;
- Харьков - Дортмунд отменено до 4 декабря.
Из Одессы:
- Одесса - Берлин отменено до 4 декабря;
- Одесса - Вроцлав отменено до 5 декабря;
- Одесса - Гданьск отменено до 5 декабря;
- Одесса - Катовице отменено до 4 декабря;
- Одесса - Братислава отменено до 6 декабря.
Из Запорожья:
- Запорожье - Вроцлав отменено до 4 декабря;
- Запорожье - Гданьск отменено до 5 декабря;
- Запорожье - Краков отменено до 6 декабря.
Пассажирам отмененных рейсов авиакомпания предлагает переоформить бронирование на другой рейс, возврат средств в размере 120% от суммы на кредитный счет аккаунта WIZZ или возврат 100% стоимости на банковскую карту, с которой был осуществлен платеж.
Ранее РБК-Украина писало, что Wizz Air намерена возобновить рейсы из Киева и Львова в Братиславу с октября.
Также сообщалось, что Ryanair сократил количество рейсов в октябре.