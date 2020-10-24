ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Лоукостер Ryanair запускає рейси з Херсона до Польщі

Автор: Игорь Литвиненко

Ірландський лоукостер Ryanair запускає рейси з Херсона до Польщі за двома напрямками. Рейси плануються на березень 2021 року.

Про це повідомляє Центр транспортних стратегій.

За словами директора аеропорту Херсон Віталія Кучерука, планується запуск рейсів до Кракова і Катовіце. Квитки на рейси вже можна забронювати.

Рейси до Кракова будуть здійснюватися з 30 березня двічі на тиждень - по вівторках і суботах.

Популярні новини

У Катовіце з Херсона можна буде полетіти починаючи з 28 березня. Перельоти по цьому маршруту плануються по середах і неділях.

Раніше РБК-Україна писало, що Ryanair скорочує на 40% потужності перевезення в порівнянні з минулим роком. Серед скорочених 10 рейсів з України.

Також повідомлялося, що угорська лоукост авіакомпанія Wizz Air скасувала 24 рейси з України на листопад. Відновлення цих рейсів перенесли на початок грудня.

Крім цього з 19 жовтня почав працювати новий термінал аеропорту в Запоріжжі. Термінал почав працювати по внутрішніх рейсах. За міжнародних рейсів почнеться робота найближчим часом.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України RyanairХерсонрейсы