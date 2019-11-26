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Лоу-кост Buta Airways перенес рейсы из аэропорта "Киев" в "Борисполь"

Новости » Общество     26.11.2019 - 07:39
Лоу-кост Buta Airways перенес рейсы из аэропорта "Киев" в "Борисполь"
Иллюстративное фото (facebook.com/butaairways)

Полеты будут выполняться три раза в неделю

Лоу-кост Buta Airways объявил о прекращении с 22 января полетов в аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского ("Жуляны" ) и переводе рейсов Баку-Киев в аэропорт "Борисполь". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Отмечается, что полеты будут выполняться три раза в неделю по вторникам, средам и пятницам. Сейчас лоу-кост летает по этим же дням в "Жуляны".

В пресс-службе Buta Airways отказались ответить на вопрос о причине перехода. В системе бронирования Buta Airways аэропорт в Киеве уже обновлен на "Борисполь", однако не указан терминал, в котором будет проводиться обслуживание.

Buta Airways является лоу-кост брэндом азербайджанской авиакомпании AZAL. Она ранее летала из Баку в аэропорт "Борисполь", однако после начала полетов под лоу-кост брэндом в "Жуляны" закрыла рейсы в "Борисполь".

В предыдущие годы из аэропорта Жуляны в Борисполь перешли Aegean Airlines, flydubai, Pegasus Airlines.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Turkish Airlines отменила все рейсы в Одессу до 1 декабря после аварии в одесском аэропорту.

РБК-Украина писало, что Wizz Air анонсировал 15 новых маршрутов из польских городов - Варшавы, Гданьска и Кракова.

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