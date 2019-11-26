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Ще один лоу-кост переніс рейси з аеропорту "Київ" в "Бориспіль"

Новини » Суспільство     26.11.2019 - 07:39
Ще один лоу-кост переніс рейси з аеропорту "Київ" в "Бориспіль"
Ілюстративне фото (facebook.com/butaairways)

Польоти будуть виконуватися тричі на тиждень

Лоу-кост Buta Airways оголосила про припинення з 22 січня польотів в аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського ("Жуляни" ) і переведення рейсів Баку-Київ до аеропорту "Бориспіль". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Наголошується, що польоти будуть виконуватися тричі на тиждень по вівторках, середах і п'ятницях. Зараз лоу-кост літає по цим же днях в "Жуляни".

У прес-службі Buta Airways відмовилися відповісти на питання про причини переходу. У системі бронювання Buta Airways аеропорт у Києві вже оновлений "Бориспіль", проте не вказано термінал, в якому буде проводитися обслуговування.

Buta Airways є лоу-кост брендом азербайджанської авіакомпанії AZAL. Вона раніше літала з Баку в аеропорт "Бориспіль", проте після початку польотів під лоу-кост брендом в "Жуляни" закрила рейси в "Бориспіль".

У попередні роки з аеропорту Жуляни в Бориспіль перейшли Aegean Airlines, flydubai, Pegasus Airlines.

Раніше повідомлялося, що авіакомпанія Turkish Airlines скасувала всі рейси до Одеси до 1 грудня після аварії в одеському аеропорту.

РБК-Україна писало, що Wizz Air анонсував 15 нових маршрутів з польських міст - Варшави, Гданська, Кракова.

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