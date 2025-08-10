Лосі, кабани й лисиці заходять на околиці міст: що змушує звірів наближатися до людей

Чому дикі тварини все частіше заходять у міста

"Лось - це зараз тварина, у якої певною мірою ослаб страх перед людиною, оскільки та не бачила безпосередньої загрози своєму життю. Тому ця тварина виходить на околиці міст. На Хрещатику ви не побачите лося, але на столичній Оболоні, метро Бориспільській, Чернігівській і у Голосіївському районі торік кілька випадків фіксували", - розповів експерт.

За його словами, у міста переважно заходять молоді тварини, які не знайомі з людиною. Вони є "піонерами" освоєння нової території, тому можуть наближатись до поселень.

"Перед усім у містах фіксують лосів і кабанів, бо це великі тварини й вони впадають в око. Лисиці теж заходять на околиці", - зазначив Смаголь.

При цьому він наголосив, що саме у дикій природі тварини намагаються уникати контакту з людьми й при зустрічі - тікають. Для них це нормальна поведінка.

Куди телефонувати, якщо побачили тварину у місті

У кожній конкретній ситуації має бути окремий алгоритм поведінки, вважає Смаголь.

"Якщо тварина ходить по проїзній частині, треба викликати дорожньо-транспортну службу. Якщо тварина кидається на людей, треба викликати санепідемстанцію. Якщо дика тварина просто ходить перелякана, можливо треба звернутись в київський зоопарк", - додав експерт.

Також можна зателефонувати у ДСНС, щоб вони пояснили, що конкретно робити з тою чи іншою твариною в міській зоні.

Молоді особини часто забрідають у міста (фото ілюстративне: Getty Images)