ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Лос-Анджелесе протестующие перекрыли железнодорожные пути, десятки задержанных

Автор: Анастасия Рокитна

В ночь выборов президента США в стране начались протесты. Полиция Лос-Анджелеса задержала около 40 человек, которые блокировали железнодорожные пути.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Около 30 человек были оштрафованы за нахождение на перекрестке.

"Примерно 40 человек были задержаны за блокирование железнодорожных путей и отказ разойтись после того, как было объявлено о незаконном собрании. Это предварительная информация, она может измениться", - говорится в сообщении.

СМИ пишут, что люди отказывались разойтись, несколько протестующих кидали в сторону полицейских бутылки с водой.

Напомним, демонстранты начали собираться вблизи Белого дома после завершения голосования.

Ранее сообщалось, что власти США готовятся к возможным беспорядкам после президентских выборов, из-за чего Белый дом обнесли дополнительным забором по всему периметру.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикипротестВыборы в США