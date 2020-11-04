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У Лос-Анджелесі протестувальники перекрили залізничні колії, десятки затриманих

Автор: Анастасия Рокитна

В ніч виборів президента США в країні почалися протести. Поліція Лос-Анджелеса затримала близько 40 осіб, які блокували залізничні колії.

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Про це повідомляє прес-служба поліції.

Близько 30 осіб були оштрафовані за перебування на перехресті.

"Приблизно 40 осіб були затримані за блокування залізничних шляхів і відмову розійтися після того, як було оголошено про незаконні збори. Це попередня інформація, вона може змінитися", - йдеться в повідомленні.

ЗМІ пишуть, що люди відмовлялися розійтися, кілька протестувальників кидали в бік поліцейських пляшки з водою.

Нагадаємо, демонстранти почали збиратися поблизу Білого дому після завершення голосування.

Раніше повідомлялося, що влада США готуєтьься до можливих безладів після президентських виборів, через що Білий дім обнесли додатковою огорожею по всьому периметру.

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