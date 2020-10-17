ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Лос-Анджелесе за наркоторговлю задержали экс-министра обороны Мексики

Автор: Надежда Собенко

В Лос-Анджелесе арестовали экс-главу минобороны Мексики Сальвадора Сьенфуэгоса Сепеду. Бывшего чиновника обвиняют в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает Time со ссылкой на министра иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда.

Сообщается, что экс-министр был взят под стражу в международном аэропорту Лос-Анджелеса - на запрос Управления по борьбе с наркотиками США.

72-летний генерал Сепеда возглавлял вооруженные силы Мексики в 2012-2018, при президенте Энрике Пенья Ньето.

Напомним, ранее США предъявили обвинения президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и четырнадцати его соратникам в контрабанде наркотиков.

РБК-Украина писало, что Украина и США будут сотрудничать по противодействию наркопреступности.

Также сообщалось, что МИД России обвинил американскую разведку в наркоторговле.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиМексиканаркоторговля