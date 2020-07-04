МИД России обвинил американскую разведку в наркоторговле

Фото: МИД России (mid ru)

Ранее появилась информация, что Россия предлагала Талибану деньги за убийство американских военных в Афганистане

Обвиняющая Российскую Федерацию в сговоре с талибами разведка Соединенных Штатов участвует в наркоторговле из Афганистана. Эта информация ни для кого не является тайной и все, в том числе и Афганистан, воспринимают действия американцев как данность.

Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов, передает издание "Коммерсант".

"Эти бесчисленные откаты от проектов, которые там были, участие тех же замечательных американских разведчиков, которые наших обвиняют в чем-то, в наркотрафике. У них самолеты из Кандагара, из Баграма летают без проверки куда угодно - в Германию, в Румынию. Как же, такой бизнес", - заявил он.

Напомним, издание New Yorl Times ранее опубликовало материал, в котором говорилось, что Россия предлагала Талибану деньги за убийство военных США в Афганистане.

Ранее сообщалось, что Россия предлагала Талибану деньги за убийство военных США в Афганистане.

Кроме того, президент США Дональд Трамп отреагировал на публикацию NYT о поддержке талибов Российской Федерацией.

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Автор: РБК-Украина