У Лос-Анджелесі за наркоторгівлю затримали ексміністра оборони Мексики

У Лос-Анджелесі заарештували екс-главу Міноборони Мексики Сальвадора Сьенфуегос Сепеда. Колишнього чиновника звинувачують в незаконному обігу наркотиків і відмиванні грошей.

Про це повідомляє Time з посиланням на міністра закордонних справ Мексики Марсело Ебрарда.

Повідомляється, що ексміністр був узятий під варту в міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса - на запит Управління боротьби з наркотиками США.

72-річний генерал Сепеда очолював збройні сили Мексики у 2012- 2018 рр., за часів президента Енріке Пенья Ньєто.

Нагадаємо, раніше США пред'явили звинувачення президенту Венесуели Ніколасу Мадуро і чотирнадцяти його соратникам у контрабанді наркотиків.

РБК-Україна писало, що Україна і США будуть співпрацювати з протидії наркозлочинності.

Також повідомлялося, що МЗС Росії звинуватив американську розвідку в наркоторгівлі.