В Тайване произошел обвал моста, есть пострадавшие

Обломки моста упали на три рыбацкие лодки, которые находились под ним

На северо-востоке Тайваня во вторник, 1 октября, обрушился арочный мост в одном из местных рыбацких портов, в результате которого пострадали по меньшей мере десять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Focus Taiwan.

Как сообщается, обломки моста вместе с проезжавшим по нему бензовозом упали на три рыбацкие лодки, которые находились под ним.

Пострадали по меньшей мере 10 человек, шестеро из них получили тяжелые травмы. Еще шесть остались под обломками. По данным спасательной службы Тайваня, все пострадавшие, кроме водителя грузовика, - иностранцы: шестеро граждане Филиппин и трое из Индонезии.

Video captures moment towering arch bridge collapses in eastern Taiwan, sending oil tanker truck falling onto boats in the water below. https://t.co/zBdLNMFgYj pic.twitter.com/AqVpmYmfY5