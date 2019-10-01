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В Тайване произошел обвал моста, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    01.10.2019 - 15:00
В Тайване произошел обвал моста, есть пострадавшие
Фото: обвал моста (twitter.com/ttahaber)

Обломки моста упали на три рыбацкие лодки, которые находились под ним

На северо-востоке Тайваня во вторник, 1 октября, обрушился арочный мост в одном из местных рыбацких портов, в результате которого пострадали по меньшей мере десять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Focus Taiwan.

Как сообщается, обломки моста вместе с проезжавшим по нему бензовозом упали на три рыбацкие лодки, которые находились под ним.

Пострадали по меньшей мере 10 человек, шестеро из них получили тяжелые травмы. Еще шесть остались под обломками. По данным спасательной службы Тайваня, все пострадавшие, кроме водителя грузовика, - иностранцы: шестеро граждане Филиппин и трое из Индонезии.

Причиной падения единственного на Тайване стального одноарочного моста, который построили 20 лет назад, стало разрушение одной из опор. Причина обвала расследуется.

Мост протяженностью 140 метров и шириной 15 метров был построен в 1999 году в зоне рыбацкого порта Наньфанъао.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 27 сентября в Одесской области из-за сильного ливня произошел обвал части моста между селами Болград и Кубей.

Кроме того, 25 августа в Харькове обвалился автомобильный мост. Обрушение одной стороны автомобильного моста от рынка "Лоск" в сторону поселка Песочин произошло около 9 часов утра. Выяснилось, что данный автомобильный мост уже несколько лет был признан аварийным. По данным "Укравтодора", обрушение моста вызвала перегружена грузовик.

В Одесской области из-за ливня обвалился мост В Венесуэле произошел взрыв, есть пострадавшие
Новости Украины Тайваньмостпроисшествие
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