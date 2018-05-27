В лондонском аэропорту Станстед из-за удара молнии отменили часть рейсов

Вышла из строя система заправки самолетов

В лондонском аэропорту Станстед из-за удара молнии вышла из строя система заправки самолетов, что стало причиной задержки части рейсов. Об этом сообщает в Twitter пресс-служба лондонского аэропорта.

Как сообщается, на данный момент, по сообщению пресс-службы, инженеры восстановили функционирование заправочной системы.

Также по информации местных СМИ, некоторые рейсы, следовавшие в Станстед, из-за молнии были перенаправлены в другие аэропорты, в частности в Бирмингем и Ист-Миндлендс.

Как пишет Би-би-си, в аэропорту скопилось несколько сотен пассажиров, чьи рейсы оказались отложенными. Некоторые из очевидцев говорили о проблемах при перерегистрации на рейс и очередях, в которых стояли до сотни человек. Некоторые рейсы были задержаны более чем на три часа.

Местное издание Essex Live, которое ведет прямую трансляцию происходящего в аэропорту, сообщает, что некоторые из задержанных вылетов уже отправились по назначению.

Напомним, как сообщалось ранее, в Великобритании был закрыт аэропорт Лондон-Сити из-за обнаруженной неподалеку бомбы времен Второй мировой войны.