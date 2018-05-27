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У лондонському аеропорту Станстед з-за удару блискавки скасували частину рейсів

НовиниНадзвичайні події    27.05.2018 - 16:11
Ілюстративне фото (twitter)
Ілюстративне фото (twitter)

Вийшла з ладу система заправки літаків

В лондонському аеропорту Станстед з-за удару блискавки вийшла з ладу система заправки літаків, що стало причиною затримки частини рейсів. Про це повідомляє в Twitter прес-служба лондонського аеропорту.

Як повідомляється, на даний момент, за повідомленням прес-служби, інженери відновили функціонування заправної системи.

Також за інформацією місцевих ЗМІ, деякі рейси, які слідували Станстед, через блискавки були перенаправлені в інші аеропорти, зокрема в Бірмінгем і Іст-Миндлендс.

Як пише Бі-бі-сі, в аеропорту скупчилося кілька сотень пасажирів, чиї рейси виявилися відкладеними. Деякі з очевидців говорили про проблеми при перереєстрації на рейс і чергах, в яких стояли до сотні людей. Деякі рейси були затримані більш ніж на три години.

Місцеве видання Essex Live, яке веде пряму трансляцію того, що відбувається в аеропорту, повідомляє, що деякі з затриманих вильотів вже вирушили за призначенням.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, у Великобританії був закритий аеропорт Лондон-Сіті через виявлену неподалік бомби часів Другої світової війни.

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Теги публікації: аэропорт, молния  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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