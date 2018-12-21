Лондонський аеропорт відновив роботу після вторгнення дронов

Фото: аеропорт Гатвік (wikipedia.org)

Аеропорт Гатвік почав приймати літаки на посадку

Cтаном на ранок 21 грудня лондонський аеропорт Гатвік частково відновив роботу після вторгнення дронов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт аеропорту.

Повідомляється, що на даний час злітно-посадкова смуга Гатвік доступна, і літаки будуть прийматися на виліт і посадку. У той же час адміністрація закликає пасажирів перед виїздом до аеропорту уточнювати статус своїх рейсів.

Нагадаємо, аеропорт Гатвік призупинив всі польоти в ніч на 20 грудня після того, коли на його території помітили два дрона. За даними британської поліції, вторгнення дронів було навмисним однак без ознак зв'язку з тероризмом. Пошуки операторів дронів вели понад 20 нарядів поліції, однак поки їх зусилля не увінчалися успіхом.

Також повідомлялося, що британська армія пропонувала допомогу поліції для відновлення роботи аеропорту Гатвік. Передбачалося направлення на місце інциденту вертольотів, так як дрони з'являлися не один раз. Літаки, які вже летіли до аеропорту, були перенаправлені в Кардіф, Ліверпуль, Манчестер, Амстердам, Париж і Бордо.