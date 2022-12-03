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У Лондоні заарештували російського олігарха за підозрою у відмиванні грошей

Фото: у Лондоні заарештували російського олігарха за підозрою у відмиванні грошей (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Британська поліція заарештувала російського бізнесмена у своєму лондонському будинку. У рамках операції затримано ще двох людей, імена нікого з них не називаються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

58-річного чоловіка затримали за підозрою у відмиванні грошей, змові з метою обману міністерства внутрішніх справ та змові з метою надання неправдивих свідчень.

Другого затриманого, 35-річного чоловіка, співробітника особняка, де проживав перший заарештований, затримали на виході з будинку з сумкою, в якій були тисячі фунтів готівкою. Його заарештували за підозрою у відмиванні грошей та перешкоджанні роботі поліції.

Третя людина - 39-річний чоловік - була заарештована у своєму будинку в Пімліко на заході Лондона за підозрою у відмиванні грошей та змові з метою шахрайства.

У операції із затримання брали участь понад 50 офіцерів Відділу боротьби з клептократією (Combating Kleptocracy Cell) Національного агентства боротьби зі злочинністю (NCA). Після обшуку в особняку було вилучено кілька цифрових пристроїв та значну суму готівки.

Грем Біггар, генеральний директор NCA, зазначив, що створений цього року підрозділ досяг значних успіхів у розслідуванні потенційної злочинної діяльності олігархів.

Раніше ми писали, що суд Нідерландів прийняв бік сквотерів, які захопили особняк російського олігарха, який перебуває під санкціями. Таке рішення може створити "неприємний прецедент" у Європі для багатьох багатих росіян.

Також повідомлялося, що британський уряд заморозив активи на загальну суму 18 млрд фунтів стерлінгів (20,5 млрд доларів), що належать російським олігархам.

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