В Лондоне арестовали российского олигарха по подозрению в отмывании денег

58-летнего мужчину задержали по подозрению в отмывании денег, заговоре с целью обмана министерства внутренних дел и заговоре с целью дачи ложных показаний.

Второй задержанный, 35-летний мужчина, сотрудник особняка, где проживал первый арестованный, был задержан на выходе из дома с сумкой, в которой были тысячи фунтов наличными. Его арестовали по подозрению в отмывании денег и воспрепятствовании работе полиции.

Третий человек - 39-летний мужчина - был арестован в своем доме в Пимлико на западе Лондона по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.

В операции по задержанию участвовали более 50 офицеров Отдела по борьбе с клептократией (Combating Kleptocracy Cell) Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA). После обыска в особняке было изъято несколько цифровых устройств и значительная сумма наличных денег.

Грэм Биггар, генеральный директор NCA, отметил, что созданное в этом году подразделение добилось значительных успехов в расследовании потенциальной преступной деятельности олигархов.