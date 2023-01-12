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У Лондоні відреагували на повідомлення про смерть британського волонтера в Соледарі

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Четвер 12 січня 2023 08:07
У Лондоні відреагували на повідомлення про смерть британського волонтера в Соледарі Фото: британські волонтери Ендрю Бегшоу та Крістофер Перрі, які зникли безвісти (колаж news.sky.com)
Автор: Володимир Костирін

У міністерстві закордонних справ Великої Британії відреагували на заяву представників ПВК "Вагнер" про виявлення у Соледарі, який штурмують російські окупанти, тіла одного з двох британських гуманітарних працівників в Україні, що раніше зникли безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як заявив представник МЗС у справах Співдружності та розвитку, відомство підтримує сім'ї двох британців, які зникли безвісти в Україні.

"Ми знаємо про нещодавні повідомлення та підтримуємо зв'язок з українською владою", - зазначили в міністерстві.

28-річного Крістофера Перрі та 48-річного Ендрю Бегшоу востаннє бачили в п'ятницю, коли вони вирушали з Краматорська до Соледару.

Перрі родом із Корнуолла, він працював тренером з бігу в Челтнемі.

Бегшоу проживає в Новій Зеландії, і його сім'я раніше опублікувала заяву, в якій йшлося про те, що він вирушив в Україну, бо вважав це "морально правильним вчинком".

Раніше в середу, 11 січня, було оприлюднено повідомлення російської групи найманців у Telegram про те, що на тілі чоловіка знайшли документи, що належать обом британцям. Хто саме знайдений мертвим і за яких обставин - не уточнюється.

Також було опубліковано фото їхніх документів.

Раніше повідомлялося, що поблизу Соледара (Донецька область) зникли два британські волонтери, які вирушили до міста ще 6 січня.

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