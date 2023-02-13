В Лондоне допускают, что Китай использовал воздушные шары-шпионы и в Британии

Китай мог использовать свои шары-шпионы и над воздушным пространством Великобритании. Поэтому нужно быть реалистами по вопросу подобных угроз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление британского министра транспорта Ричарда Холдена, которого цитирует Sky News.

На вопрос, могли ли быть использованы над Великобританией шпионские воздушные шары типа тех, которые уже были сбиты в США на прошлой неделе, он ответил: "Это возможно".

"Я это считаю вероятным, люди из китайского правительства постараются действовать как враждебное государство. Мы видели это с Россией здесь, в Великобритании, с отравлением в Солсбери и другими действиями, которые они предприняли. Я думаю, что мы должны быть реалистами в угрозах, которые эти страны несут для Великобритании. Их не интересуют наши демократические ценности, они не заинтересованы в том, чтобы отстаивать права человека по всему миру", - заявил Холден.

Напомним, что за последнее время в воздушном пространстве США и Канады сбили четыре подозрительных объекта, которых назвали пулями-шпионами.

Добавим, американская разведка заявила, что Китай использовал их в рамках обширной программы наблюдения и мог собирать данные в странах, представляющих ему стратегический интерес.

В свою очередь Пекин признал, что эти шары принадлежат Китаю, но заявляет, что они случайно сбились с маршрута.

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