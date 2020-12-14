В Лондоне введут самый высокий уровень ограничений из-за коронавируса

В среду, 16 декабря, Лондон перейдет на самый высокий уровень карантинных ограничений. Ограничения усиливают из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом.
Об этом сообщает телеканал BBC.
Кроме Лондона, под третий уровень ограничений также попадут части Эссекса и Хартфордшира.
После ужесточения ограничений в этих регионах будет запрещено:
Жителям Соединенного Королевства не рекомендуют посещать регионы, которые попали под третий уровень карантинных ограничений.
Напомним, в начале декабря власти Британии отменила локдаун, но ввели новую систему ограничений. С 2 декабря в Соединенном Королевстве начали действовать трехуровневые ограничения.
Как писало РБК-Украина, в конце ноября в Лондоне прошли массовые акции протеста против карантина.