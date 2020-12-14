У Лондоні введуть найвищий рівень обмежень через коронавірус

У середу, 16 грудня, Лондон перейде на найвищий рівень карантинних обмежень. Обмеження посилюють через різке зростання захворюваності на коронавірус.

Про це повідомляє телеканал BBC.

Крім Лондону, під третій рівень обмежень також потраплять частини Ессексу та Хартфордширу.

Після посилення обмежень в цих регіонах буде заборонено:

роботу барів, пабів, ресторанів (крім виносу та доставки);

відвідування заходів на стадіонах;

роботу кінотеатрів та розважальних закладів.

Жителям Сполученого Королівства не рекомендують відвідувати регіони, які потрапили під третій рівень карантинних обмежень.

Нагадаємо, на початку грудня влада Британії скасувала локдаун, але ввела нову систему обмежень. З 2 грудня у Сполученому Королівстві почали діяти трирівневі обмеження.

Як писало РБК-Україна, наприкінці листопада у Лондоні пройшли масові акції протесту проти карантину.