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В Великобритании прекращает действовать локдаун, но ввели новые ограничения

Среда 02 декабря 2020 10:44
В Великобритании прекращает действовать локдаун, но ввели новые ограничения
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В Британии с сегодняшнего дня прекращает действовать национальный локдаун. Однако в стране вступают в действие новые ограничения, которые являются более жесткими, чем те, что были до карантина.

Об этом сообщает Sky News.

Как сообщается, в Англии почти все граждане будут находиться под двумя самыми жесткими уровнями ограничений, которые будут более строгими, чем до локдауна.

Таким образом, со 2 декабря около 32 миллионов человек попадут в категорию 2 карантинных ограничений. Еще 23,3 миллиона людей столкнутся с жесткими мерами уровня 3, в то время, как только остров Уайт, Корнуолл и острова Силли могут остаться на уровне 1.

Отмечается, что в Британии на всех уровнях останутся открытыми магазины и школы, однако на 3 уровне пабы и рестораны будут закрыты, за исключением услуг на вынос. Поездки в регионы 3 уровня или с них запрещены, а смешивание в помещении с другими домохозяйствами запрещено в двух верхних уровнях.

Напомним, Великобритания первой в мире одобрила вакцину против коронавируса компании Pfizer и BioNTech для широкого использования. Эта вакцина показала, что эффективна в предотвращении коронавирус на 95%.

Кроме того, ранее сообщалось, что Эпидемия COVID-19 в Великобритании впервые замедлилась на фоне трехнедельного общенационального локдауна.

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