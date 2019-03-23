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В Лондоне тысячи людей требуют повторного референдума по Brexit

Новости » Политика    23.03.2019 - 15:50
В Лондоне тысячи людей требуют повторного референдума по Brexit
Фото: шествие в Лондоне (twitter.com/chukyrays)

Акция вызвана согласием ЕС о переносе сделки по Brexit

В центре Лондона тысячи людей отправились маршем с призывом о проведении еще одного референдума о выходе Британии из состава Евросоюза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что шествие связано с тем, что Евросоюз согласился отложить сделку по выходу Британии из состава союза.

На митинге должны выступить заместитель лидера лейбористской партии Том Уотстон, первый министр Шотландии Никола Осетр, мэр Лондона Садик Хан, а также бывший генеральный прокурор Доминик Грув.

Вместе с тем петиция на сайте британского парламента об отмене Brexit уже собрала более 4 миллионов подписей. Некоторые политики считают, что данная петиция может вдохнуть новую жизнь в идею второго референдума.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что без достаточной поддержки в парламенте повторного голосования за соглашение о Brexit не произойдет. Мэй написала письмо британским парламентариям, в котором предложила четыре варианта развития событий/

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