В Лондоне тысячи людей требуют повторного референдума по Brexit

Акция вызвана согласием ЕС о переносе сделки по Brexit

В центре Лондона тысячи людей отправились маршем с призывом о проведении еще одного референдума о выходе Британии из состава Евросоюза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что шествие связано с тем, что Евросоюз согласился отложить сделку по выходу Британии из состава союза.

На митинге должны выступить заместитель лидера лейбористской партии Том Уотстон, первый министр Шотландии Никола Осетр, мэр Лондона Садик Хан, а также бывший генеральный прокурор Доминик Грув.

Вместе с тем петиция на сайте британского парламента об отмене Brexit уже собрала более 4 миллионов подписей. Некоторые политики считают, что данная петиция может вдохнуть новую жизнь в идею второго референдума.

"The People's Vote march kicks off in London" #PutItToThePeople #PeoplesVoteMarch #RevokeArticle50https://t.co/rXvMJt5j1t