Мэй рассказала о планах по Brexit

Фото: Тереза Мэй (flickr.com/number10gov)

Голосование не состоится без достаточной поддержки парламента

Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что без достаточной поддержки в парламенте повторного голосования за соглашение о Brexit (выход Британии из ЕС) не произойдет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Как сообщается, Мэй написала письмо британским парламентариям, в котором предложила четыре варианта развития событий:

принять ее вариант соглашения о Brexit;

попросить перенести выход Британии из Европейского союза на долгий срок и принять участие в выборах в Европарламент;

отозвать статью 50 договора с Евросоюзом, которая запустила процесс Brexit, что приведет к отмене выхода;

выйти из Европейского союза без соглашения.

Отмечается, что в случае принятия британским парламентом соглашения о Brexit, Евросоюз может перенести дату выхода до 22 мая, если голосование провалится и не будет альтернативного плана, то Великобритания выйдет из состава ЕС уже 12 апреля.

Напомним, ранее президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что Евросоюз готов к любому развитию событий вокруг Brexit, включая и отзыв британским правительством заявки о выходе.

Ранее, государства-члены ЕС согласовали план отсрочки процесса Brexit. ЕС принял решение о переносе Brexit на 22 мая, если на следующей неделе парламент Великобритании одобрит двустороннее соглашение.