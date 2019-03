У Лондоні тисячі людей вимагають повторного референдуму по Brexit

Акція викликана згодою ЄС про перенесення операції по Brexit

У центрі Лондона тисячі людей вирушили маршем із закликом про проведення ще одного референдуму про вихід Британії з складу Євросоюзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Повідомляється, що хода пов'язана з тим, що Євросоюз погодився відкласти угоду щодо виходу Британії з складу союзу.

На мітингу повинні виступити заступник лідера лейбористської партії Том Уотстон, перший міністр Шотландії Нікола Осетер, мер Лондона Садик Хан, а також колишній генеральний прокурор Домінік Грув.

Разом з тим петиція на сайті британського парламенту про скасування Brexit вже зібрала понад 4 мільйонів підписів. Деякі політики вважають, що ця петиція може вдихнути нове життя в ідею другого референдуму.

