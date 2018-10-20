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У Лондоні тисячі людей вимагають провести другий референдум щодо Brexit

Новини » Політика    20.10.2018 - 16:14
Фото: протести в Лондоні (independent.co.uk)
Фото: протести в Лондоні (independent.co.uk)

Організатори маршу очікують участі більше 100 тисяч осіб

У центрі Лондона (Великобританія) сьогодні, 20 жовтня, зібралися тисячі людей з вимогою провести другий референдум щодо виходу Великобританії з Євросоюзу. Про це передає РБК-Україна з посиланням на The Independent.

Очікується, що суботній протест стане найбільшим зібранням людей, які вимагають провести референдум щодо фінальної угоди з ЄС і найбільшим протестом супротивників Brexit за останні 2 роки.

У Лондоні тисячі людей вимагають провести другий референдум щодо BrexitФото: протести в Лондоні (independent.co.uk)

Організатори маршу очікують участі більше 100 тисяч осіб. Серед присутніх - велика кількість молоді, які не хочуть виходу країни з Євросоюзу.

У Лондоні тисячі людей вимагають провести другий референдум щодо BrexitУ Лондоні тисячі людей вимагають провести другий референдум щодо BrexitФото: протести в Лондоні (independent.co.uk)

Нагадаємо, парламентер Європейського Союзу Мішель Барньє заявив, що угода про відносини з Британією після її виходу з Євросоюзу готове на 90%, однак шанси, що його взагалі не укладуть, залишаються.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Меркель розраховує на тісне партнерство з Британією після Brexit. Меркель заявила про необхідність створити нову основу відносин між Британією та ЄС після Brexit.

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