Лондонский мост перекрыли из-за стрельбы

Фото: место происшествия (twitter.com adam_cannon)

Группа мужчин устроила драку на мосту

Лондонский мост вечером в пятницу оцепила полиция из-за стрельбы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Отмечается, что очевидцы видели группу мужчин, вовлеченных в драку на мосту. Затем прибыла полиция и были произведены выстрелы.

Полиция подтвердила, что имеет дело с инцидентом на Лондонском мосту, и посоветовала людям возле места происшествия следовать указаниям полицейских на месте.

В Sky.News сообщили, что мужчина с ножом начал нападать на людей на мосту. Вскоре на место происшествия прибыла полиция и открыла стрельбу. Нападающий умер от огнестрельного ранения.

#londonbridge shots fired by the police. Total lock down. pic.twitter.com/QKs83fGM87 — Gavin Thomson (@gthomsonracing) November 29, 2019

Напомним, летом в 2017 году на Лондонском мосту произошел терракт, в результате которого 7 человек и были ранены десятки других людей. Терракт устроили трое мужчин.

Ранее сообщалось, что в немецком Изерлоне (Северный Рейн-Вестфалия) на вокзале мужчина с ножом набросился на прохожих, в результате нападения погибли два человека.

РБК-Украина писало, что в Лондоне у здания Министерства внутренних дел на мужчину было совершено нападение с ножом, после чего жертва зашла в помещение ведомства попросить о помощи