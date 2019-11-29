ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Лондонский мост перекрыли из-за стрельбы

Новости » Происшествия     29.11.2019 - 16:36
Лондонский мост перекрыли из-за стрельбы
Фото: место происшествия (twitter.com adam_cannon)

Группа мужчин устроила драку на мосту

Лондонский мост вечером в пятницу оцепила полиция из-за стрельбы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Отмечается, что очевидцы видели группу мужчин, вовлеченных в драку на мосту. Затем прибыла полиция и были произведены выстрелы.

Полиция подтвердила, что имеет дело с инцидентом на Лондонском мосту, и посоветовала людям возле места происшествия следовать указаниям полицейских на месте.

В Sky.News сообщили, что мужчина с ножом начал нападать на людей на мосту. Вскоре на место происшествия прибыла полиция и открыла стрельбу. Нападающий умер от огнестрельного ранения.

Напомним, летом в 2017 году на Лондонском мосту произошел терракт, в результате которого 7 человек и были ранены десятки других людей. Терракт устроили трое мужчин.

Ранее сообщалось, что в немецком Изерлоне (Северный Рейн-Вестфалия) на вокзале мужчина с ножом набросился на прохожих, в результате нападения погибли два человека.

РБК-Украина писало, что в Лондоне у здания Министерства внутренних дел на мужчину было совершено нападение с ножом, после чего жертва зашла в помещение ведомства попросить о помощи

В Нидерландах 15-летние парни обстреляли поезда На границе с Молдовой пограничники открыли огонь по контрабандистам
Новости Украины ЛондонСтрельба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь