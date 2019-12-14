В Лондоне протестуют из-за победы Джонсона на выборах

В пятницу несколько сотен демонстрантов прошли через центр Лондона в знак протеста против результатов британских выборов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что демонстранты выкрикивали "Борис Джонсон: не мой премьер-министр" и "Борис, Борис, Борис: выход, выход, выход".

Протестующие, размахивая надписями с надписью "Правило неповиновения Тори" и "Приветствие беженцев", быстро шли от резиденции Джонсона на Даунинг-стрит к Трафальгарской площади и к театральному району, блокируя движение и вызывая сильное полицейское присутствие.

Ранее сообщалось, что лидер шотландской национальной партии (SNP) Никола Стерджен на следующей неделе представит "детальный демократический аргумент в пользу передачи власти", который может позволить провести второй референдум о независимости Шотландии.

РБК-Украина писало, что британская Консервативная партия, возглавляемая премьер-министром Борисом Джонсоном, одержала победу на парламентских выборах, получив поддержку 43,6% избирателей.