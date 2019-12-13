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В Шотландии хотят провести очередной референдум после выборов в Британии

Новости » В мире     13.12.2019 - 18:25
В Шотландии хотят провести очередной референдум после выборов в Британии
Фото: Никола Стерджен (ЕPA)

На следующей недели первый министр Никола Стерджен представит детальный демократический аргумент в пользу передачи власти

В пятницу, 13 декабря, лидер шотландской национальной партии (SNP) Никола Стерджен на следующей неделе представит "детальный демократический аргумент в пользу передачи власти", который может позволить провести второй референдум о независимости Шотландии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EURACTIV.

Ее комментарии последовали после существенной победы SNP в Шотландии, получившей 48 из 59 доступных мест. Консервативная и лейбористская партии потеряли семь и шесть мест соответственно.

"Эта потрясающая победа на выборах вчера вечером усиливает и укрепляет мандат партии, который мы получили от предыдущих выборов, чтобы предложить народу Шотландии выбор в пользу своего будущего", - сказала Стерджен.

По ее словам, в связи с этим шотландцы должен сам решать, будет ли проведен очередной референдум о независимости.

"В этом мандате говорится, что именно шотландский парламент, а не правительство Вестминстера, должен решить, следует ли и когда должен быть проведен новый референдум о независимости", - заявила Стерджен.

Ранее она заявляла, что "перспектива того, что Борис Джонсон или кто-либо из этих бескомпромиссных "брекситеров" станет премьер-министром, несомненно, еще больше проиллюстрирует расходящиеся пути в политическом отношении, которых придерживается Шотландия и остальная часть Великобритании".

Напомним, в обнародованном предвыборном манифесте Шотландской национальной партии (SNP), Стерджен пообещала избежать выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit) и отдать будущее страны в руки шотландцев.

Также лидер шотландского правительства Стерджен заявляла, что до 25 декабря обратится к британскому правительству с требованием дать разрешение на проведение референдума о независимости Шотландии.

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